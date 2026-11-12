Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Elazığ Valisi Hatipoğlu Ağın'da incelemelerde bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Ağın ilçesinde incelemelerde bulundu.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Ağın ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Hatipoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan ve İl Emniyet Müdürü Aydın Karan ile Ağın Kaymakamlığını ziyaret etti.

Kaymakam Tuğçe Yılmaz ile görüşen Hatipoğlu, ilçede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar'ı makamında ziyaret eden Hatipoğlu, ardından beraberindekilerle Şehit Piyade Er Mehmet Ağgedik'in ailesini ziyaret etti.

Hatipoğlu, ayrıca esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ayakta alkışlandı

Antalya bu konuşmayı ayakta alkışladı
Yıllardır Emre Altuğ olarak tanıyoruz! İlk adı bakın neymiş

Yıllardır Emre Altuğ olarak tanıyoruz! Kullanmadığı bir ismi daha var
Melisa Aslı Pamuk ikinci kez anne oluyor

Bebek göründü! Ünlü oyuncu ikinci kez anne oluyor
Manifest'in menajeri Tolga Akış için tahliye kararı

Manifest grubunun menajeri Tolga Akış için karar verildi
Emine Erdoğan: Sıfır atık anlayışını yaşam kültürümüzün parçası haline getirmeliyiz

Emine Erdoğan'dan dünyaya çağrı! Liderlere mesajı dikkat çekti
Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti! Yıldız isim yolcu

Bileti kesildi! Fener'de şok ayrılık
72 yaşındaki iş insanı evinde ölü bulundu

İş dünyasını sarsan ölüm! Villasında ölü bulundu
Afyonkarahisar'da 1 haftada 10 cinayet! Hepsinde aynı detay

Bu şehirde 7 günde 10 kişi öldürüldü! Hepsinin tek ortak noktası var