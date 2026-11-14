Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Elazığ-Malatya yolunda zift yüklü tanker dere yatağına devrildi, sürücü öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ-Malatya yolunda zift yüklü tanker dere yatağına devrildi, sürücü öldü
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ-Malatya kara yolu Tüneller Kavşağı mevkisinde zift yüklü tanker bariyerlere çarptıktan sonra dere yatağına devrildi. Devrilmenin ardından çıkan yangında tankerden sızan zift dere yatağına yayılırken sürücü hayatını kaybetti; kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Elazığ'da dere yatağına devrilen tankerin sürücüsü hayatını kaybetti.

Elazığ-Malatya kara yolu Tüneller Kavşağı mevkisinde İ.T. yönetimindeki 27 GH 715 plakalı zift yüklü tanker, bariyerlere çarptıktan sonra dere yatağına devrildi.

Devrildikten sonra çıkan yangında tankerden sızan zift dere yatağına yayıldı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
Çankırı'da hafif ticari araç bariyere çarptı! Baba ile 9 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

Yolculuk kabusa döndü! Baba ve 9 yaşındaki kızı kurtulamadı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomobilinin far ampulünü değiştirecekti! Gerçeği öğrenince inanamadı

Otomobilinin far ampulünü değiştirecekti! Gerçeği öğrenince inanamadı
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var12

Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! Tek parti davet edilmedi
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? 'Türkiye’nin Bezos’u olayım' demiş45

300 milyonla girdi, 28 milyarla çıktı: Türkiye’nin Bezos’u olayım
Maaş, izin ve disiplin kuralları! Sözleşmeli personeller için kurallar değişti

Maaş, izin ve disiplin kuralları! Sözleşmeli personeller için kurallar değişti
Bir köy imam arıyor! 65 bin maaş, lojman, ek mesai19

65 bin maaşla imam arıyor! Lojman ve ek mesaisi bile var
İlham Aliyev'in kızı Antalya'da! COP31'de dikkat çeken ziyaret

İlham Aliyev'in kızı Antalya'da! COP31'de dikkat çeken ziyaret
Karaman'da karşı şeride geçen otomobil ikiye bölündü! Sürücü kazayı yara almadan atlattı

Otomobil ikiye bölündü, direksiyondaki sürücü yara bile almadı