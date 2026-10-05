Elazığ Keban'da polis, telefon dolandırıcılığına karşı afiş asıp broşür dağıtıyor

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Elazığ'ın Keban ilçesinde polis ekipleri telefon dolandırıcılığına karşı afiş ve broşürle bilgilendirme yapıyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtarak vatandaşlardan para talep eden kişilere karşı dikkatli olunması amacıyla kentin işlek noktalarına bilgilendirici afişler asıyor, broşür dağıtarak bilgilendirme yapıyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kendilerini "Keban Emniyet Müdürlüğünden arıyoruz" diyerek tanıtan şüphelilerin, "Hesabınız risk altında", "Kimliğiniz kayboldu" gibi gerekçelerle panik oluşturmaya çalışıp vatandaşları dolandırmaya çalıştıklarının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, hiçbir kamu görevlisinin vatandaştan telefonla para, altın ya da banka bilgisi talep etmesinin mümkün olmadığı ifade edildi.

Kaynak: AA