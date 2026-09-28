Elazığ Keban'da otluk ve mera yangını söndürüldü, yaklaşık 20 dönüm alan zarar gördü

Elazığ Keban'da otluk ve mera yangını söndürüldü, yaklaşık 20 dönüm alan zarar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Denizli köyünde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle meraya sıçradı. İtfaiye, jandarma ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 20 dönüm otluk ve mera alanı zarar gördü.
Elazığ'ın Keban ilçesinde otluk alan ve merada çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Denizli köyünde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle meraya sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.
Jandarma ekipleri ve vatandaşların da destek verdiği çalışmayla söndürülen yangında, yaklaşık 20 dönüm otluk ve mera alanı zarar gördü.
Kaynak: AA