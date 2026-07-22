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Elazığ'da çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Elazığ'da çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor
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Keban ilçesinde çıkan örtü yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek ağaçlık alana sıçradı. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışıyor, bölgenin dağlık olması müdahaleyi zorlaştırıyor.

Elazığ'ın Keban ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Nimri Dağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan örtü yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ağaçlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ve Keban Orman İşletme Şefliğinden 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, su ikmal aracı, greyder, 2 loder ile 45 personel, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Alevlerin yerleşim yerlerine doğru ilerlememesi için gerekli önlemleri almaya çalışan ekipler, bölgenin dağlık olması nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekiyor.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
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