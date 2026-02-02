Keban'da yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı

Elazığ'ın Keban ilçesinde yarıyıl tatilinin ardından eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, "Bayrak Sevgisi" temasıyla Başladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda okullarda bayrağın tarihi, milli ve manevi değerine ilişkin bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

İlçede okul binaları Türk bayrakları ile donatıldı, bayrak sevgisi temalı resim, şiir, kompozisyon, afiş yarışmaları ile sergiler, sanatsal ve kültürel çalışmalar düzenlendi.