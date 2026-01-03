Haberler

Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Elazığ'ın Baskil ilçesinde saat 20.27'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9,85 kilometre olarak kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Baskil ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,85 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz

Venezuela'da yönetime kim geçecek? Trump'tan açıklama geldi
