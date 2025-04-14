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Elazığ'ın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Başladı

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Meteoroloji uyarıları sonrası Elazığ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Özellikle tarım ürünlerine zarar veren soğuk hava ve kar yağışı, çiftçiler için endişe kaynağı.

Elazığ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

ELAZIĞ - Meteorolojinin uyarı yaptığı Elazığ, sağanak etkili olurken yüksek kesimlerde ise kar yağışı görüldü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından uyarı verilen Elazığ'da sağanak yağmur etkili oldu. Yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kar yağışı etkisini kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde kenti etkisi altına alan kar yağışı ve don, özellikle çiftçinin en önemli gelir kaynaklarının başında gelen kayısı, üzüm, badem ve ceviz ağaçlarına büyük zarar vermişti.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının, Salıgününe kadar etkili olması beklenmektedir. Soğuk havayla birlikte, bölgemizin yüksek kesimlerinde(1500 m ve üzeri) yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceği tahmin edilmektedir. Gece sıcaklıklarında ani düşüşe bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yüksek kesimlerinde(1500 m ve üzeri) hafif,yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır" denildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN AYYILDIZ - Güncel
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