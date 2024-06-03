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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde mezarlık çevresinde temizlik çalışması yapılıyor

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Sivrice Belediyesi ekipleri ilçe genelinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler mezarlık çevresinde bulunan otları topluyor ve çevre temizliği yapıyor. Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, otların olası yangınlara sebep olmaması için çevreden temizlendiğini belirtti.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde mezarlık çevresinde temizlik çalışması yapılıyor.

Sivrice Belediyesi ekipleri ilçe genelinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler bu kapsamda mezarlık çevresinde bulunan otları topluyor, çevre temizliği yapıyor.

Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, otların olası yangınlara da sebep olmaması için çevreden temizlendiğini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Ebubekir Irmak Sivrice Elazığ Çevre Yaşam Güncel Haberler

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