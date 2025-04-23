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Elazığ'ın Sivrice İlçesinde 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

Elazığ'ın Sivrice İlçesinde 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı
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Sivrice'de düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni, Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirildi. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve günün anlamı hakkında konuşmalar yapıldı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, istiklal Marşı okundu.

Sivrice Gençlik Spor Salonunda devam eden programda, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yapıldı, öğrenciler 23 Nisan konulu şiirler okudu, çeşitli gösteriler sundu.

Törene, Kaymakam Efecan Şahin, Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Umut Day, İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Bilen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Çengiz, daire amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Fevzi Dağ - Güncel
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