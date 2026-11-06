Elazığ'ın Karakoçan ilçesindeki Pembelik Barajı'na 35 bin sazan yavrusu bırakıldı

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Elazığ'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Karakoçan ilçesindeki Pembelik Barajı'na 35 bin sazan yavrusu bıraktı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Keban Su Ürünleri Üretim ve Araştırma İstasyonu'nda sazan yavrusu üretimi devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen'in katılımıyla Pembelik Barajı'na 35 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Taşkesen, göl, gölet ve baraj göllerinde yürütülen balıklandırma çalışmalarının balık varlığının zenginleştirilmesi ve sürdürülebilir balıkçılık açısından önem taşıdığını belirtti.

Taşkesen, şunları kaydetti:

"Karakoçan ilçemizdeki Pembelik Barajı'na 35 bin sazan yavrusu bıraktık. Suya bırakılan sazan yavrularının yaklaşık iki yılda avlanabilir boya ulaşmasının bekleniyor ve bu süreçte korunmaları gerekiyor."

Kaynak: AA