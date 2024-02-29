Elazığ'ın Baskil Kaymakamı Karaali köyünü ziyaret etti

Elazığ'ın Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Karaali köyünü ziyaret etti.

Kaymakam Kundakçı ziyaretinde muhtar ve vatandaşlarla görüştü, talep ve önerileri dinledi.

Fırsat buldukça köyleri ziyaret edip vatandaşlarla görüştüğünü ifade eden Kundakçı, sorunları yerinde görüp çözüm üretmekte bu ziyaretlerin önemli olduğunu belirtti.

Kaymakam Kundakçı'ya ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Tırpancı da eşlik etti.