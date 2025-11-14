Haberler

Elazığ'ın Ağın İlçesinde Yeni Hastane Yapımına Başlandı

Elazığ'ın Ağın İlçesinde Yeni Hastane Yapımına Başlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağın ilçesinde 10 yataklı yeni hastanenin inşaatına başlandığını açıklayan Belediye Başkanı Şeref Çakar, sağlık yatırımlarının sürdüğünü ve hastanenin en kısa sürede tamamlanmasını umduklarını belirtti.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde 10 yataklı hastanenin yapımına başlandı.

Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar yaptığı açıklamada, ilçede sağlık yatırımlarının sürdüğünü belirtti.

10 yatak kapasitesine sahip Ağın İlçe Entegre Hastanesi'nin yapımına başlandığını aktaran Çakar, şunları kaydetti:

"Kazasız, sorunsuz en kısa zamanda bitmesi temennimizdir. Hastanemizin temel atması gerçekleşti. Şu anda çalışmalar devam ediyor. İnşaat bitme süreci 300 gün denildi. Bölge halkımızın ihtiyaçlarına modern imkanlarla cevap verecek, vatandaşlarımızın sağlık hizmetine daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşmasını sağlayacak hastanemizin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan basınındaki skandal iddiaya Türkiye'den tepki! Gerginlik artıyor

Hindistan basınındaki skandal iddiaya Türkiye'den tepki
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Kastamonu'nda soruşturma derinleşiyor! Başsavcılık eski enişte için harekete geçti

Başsavcılık eski enişte için harekete geçti
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum

Bedeninde 2 erkek DNA'sı bulunan Rojin'in babasından olay sözler
Hindistan basınındaki skandal iddiaya Türkiye'den tepki! Gerginlik artıyor

Hindistan basınındaki skandal iddiaya Türkiye'den tepki
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular

Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında gergin anlar: Senin derdin ne?

Büyükşehir meclisinde ortalık bir anda karıştı: Senin derdin ne?
Gıda zehirlenmesinde belirtiler 15 dakikada başlayabilir

Gıda zehirlenmesinde belirtiler 15 dakikada başlayabilir
Pentagon'da 68 yıl sonra bir ilk! Tabelalar 'Savaş Bakanlığı' yazılı levhalarla değiştirildi

68 yıl sonra bir ilk! Bakan yeni tabelayı bizzat vidaladı
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun kardeşiyle yaptığı son konuşma tüyleri diken diken etti

Şehidin, kardeşiyle yaptığı son konuşma ağlattı: Hemen namaz kıldım
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor

Araç sahipleri dikkat! Bu kurala uymayan 5 bin 856 TL ceza ödeyecek
Nilperi Şahinkaya'dan sevgilisiyle romantik paylaşım

Nilperi Şahinkaya aşkını böyle duyurdu! Paylaşım saatine dikkat
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.