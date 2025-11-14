Elazığ'ın Ağın İlçesinde Yeni Hastane Yapımına Başlandı

Elazığ'ın Ağın ilçesinde 10 yataklı hastanenin yapımına başlandı.

Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar yaptığı açıklamada, ilçede sağlık yatırımlarının sürdüğünü belirtti.

10 yatak kapasitesine sahip Ağın İlçe Entegre Hastanesi'nin yapımına başlandığını aktaran Çakar, şunları kaydetti:

"Kazasız, sorunsuz en kısa zamanda bitmesi temennimizdir. Hastanemizin temel atması gerçekleşti. Şu anda çalışmalar devam ediyor. İnşaat bitme süreci 300 gün denildi. Bölge halkımızın ihtiyaçlarına modern imkanlarla cevap verecek, vatandaşlarımızın sağlık hizmetine daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşmasını sağlayacak hastanemizin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."