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Elazığ'ın Ağın ilçesinde Kaymakam Yılmaz, Bahadırlar Köyü'nde vatandaşları dinledi

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Elazığ'ın Ağın ilçesinde Kaymakam Tuğçe Yılmaz, Bahadırlar Köyü'nde vatandaşlarla görüşüp sorun ve taleplerini dinledi. Yılmaz, ilgili kurumların sorunların çözümü için hassasiyet gösterdiğini belirterek misafirperverlik için teşekkür etti.

Elazığ'da Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Bahadırlar Köyü'nü ziyaret etti

Kaymakam Yılmaz, köylere ziyaretlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Bahadırlar Köyü'ne geçen Yılmaz, vatandaşlarla görüştü, sorun ve taleplerini dinledi.

Yılmaz, sorunların çözümü noktasında ilgili kurumların gereken hassasiyetleri gösterdiğini belirterek, misafirperverliklerinden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Kaymakam Yılmaz'a ziyaretinde, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Özkaynak, İlçe Emniyet Amiri Nusret Turan ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Dursun Kara da eşlik etti.

Kaynak: AA
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