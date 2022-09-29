Elazığ haberi | Sivrice'de yaya geçitleri "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyandı Güncel Haberler Elazığ haber: Sivrice ilçesinde İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya uygulanmaya başlandı. Sivrice ilçesinde İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya uygulanmaya başlandı. Kampanya kapsamında düzenlenen programa, Sivrice Kaymakamı Efecan Şahin, Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, Jandarma Komutan Bahtiyar Mehmet Aslan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Cağlar Gökalp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özdal Akdemir ve öğrenciler katıldı. Programda, Kaymakam Şahin öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili bilgi verdi, onlarla yaya geçidini kırmızıya boyadı. Polis ve jandarma ekipleri de sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı. Güncel Kaynak: AA / Fevzi Dağ Turgay Gündoğan Jandarma Hisarcık Sivrice Güncel Haberler

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