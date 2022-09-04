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Son dakika haberi! Hafif ticari aracın devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

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Son dakika gelişmesine göre Elazığ'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

N.A. yönetimindeki 23 LH 773 plakalı hafif ticari araç, Elazığ-Bingöl kara yolunun Mollakendi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü N.A. ile araçtaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan biri sıkıştığı araçtan ekiplerin yardımıyla çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Mollakendi Tragger Elazığ Güncel Haberler Son Dakika

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