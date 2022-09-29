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Elazığ gündem haberleri | Keban'da "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya

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Elazığ gündem haberleri | Keban'da 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' sloganıyla başlatılan kampanya

Edinilen Elazığ haberine göre Keban'da İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında etkinlik düzenlendi.

Keban'da İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında etkinlik düzenlendi.

Keban ilçesinde Kallar Mahallesi Fevzi Çakmak İlkokulu önünde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Hasan Akbulut, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, daire amirleri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, öğrenciler ellerinde bayraklar ve pankartlarla yaya geçitlerinde yayaların geçiş önceliğine dikkat çekti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel

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