Elazığ'da 311 köy yolu, kardan ulaşıma kapandı
Elazığ ve Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Elazığ-Diyarbakır kara yolunun bazı bölümleri ağır taşıtlara kapatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yolun 45 ve 78'inci kilometreleri arasının geçici olarak trafiğe kapandığı belirtildi.
ELAZIĞ-DİYARBAKIR KARA YOLU AĞIR TAŞITLARA KAPATILDI
Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,
