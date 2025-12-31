Haberler

Elazığ'da 311 köy yolu, kardan ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Elazığ ve Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Elazığ-Diyarbakır kara yolunun bazı bölümleri ağır taşıtlara kapatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yolun 45 ve 78'inci kilometreleri arasının geçici olarak trafiğe kapandığı belirtildi.

ELAZIĞ-DİYARBAKIR KARA YOLU AĞIR TAŞITLARA KAPATILDI

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

