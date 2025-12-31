Elazığ'da 311 köy yolu, kardan ulaşıma kapandı

ELAZIĞ-DİYARBAKIR KARA YOLU AĞIR TAŞITLARA KAPATILDI

Elazığ ve Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan paylaşımda; Elazığ-Diyarbakır yolunun 45 ve 78'inci kilometreleri arasının yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ağır taşıt trafiğine geçici olarak kapatıldığı duyuruldu.

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,