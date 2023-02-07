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Elazığ'dan giden ekipler Malatya'da baba ve kızı ile yeğeni 32 saat sonra kurtardı

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Elazığ'dan giden ekipler Malatya'da baba ve kızı ile yeğeni 32 saat sonra kurtardı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Elazığ'dan Malatya'ya giden itfaiye ekipleri, yıkılan binanın enkazından baba ve kızı ile yeğenin de bulunduğu 4 kişiyi 32 saat sonra kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Elazığ'dan Malatya'ya giden itfaiye ekipleri, yıkılan binanın enkazından baba ve kızı ile yeğenin de bulunduğu 4 kişiyi 32 saat sonra kurtardı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına Elazığ Belediyesi İtfaiye ekipleri de destek veriyor.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Malatya Sanayi Sitesi bölgesinde çöken bir binanın enkazından bir baba ile 3 yaşındaki kızı, 16 yaşındaki yeğenin de bulunduğu 4 kişi kurtarıldı.

Enkaz altından yaklaşık 32 saat sonra çıkarılan yaralı 4 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Malatya İtfaiye Elazığ Yerel Güncel Haberler

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