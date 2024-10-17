Üye Girişi
Haberler

Elazığ'daki Depremin Anbean Görüntüleri

Elazığ'daki Depremin Anbean Görüntüleri
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin Elazığ'daki etkileri güvenlik kameralarına yansıdı. Marketlerdeki sarsıntılar ve panik içindeki vatandaşlar dikkat çekti.

Malatya'nın Kale ilçesinde dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Elazığ'da deprem anları, güvenlik kameralarına yansıdı. Bir marketin güvenlik kamerasında, rafların sallandığı, hastanede ise vatandaşların panik içinde kaçıştıkları görüldü. Başka bir kamera görüntüsünde ise yoldan geçenlerin 5 katlı bir binanın çatısından düşen tuğla parçalarından kaçtığı yer aldı.

Haber-Kamera: Tekin Yalçınkaya/Elazığ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik Malatya 3-sayfa Güncel Deprem Elazığ Çevre Dünya

İsrail basını: Hamas lideri Yahya Sinvar öldü

İsrail basını: Yahya Sinvar öldü

 Kredi kartından katkı payı düzenlemesi komple rafa kalktı

Tepki çeken düzenleme komple rafa kalktı

 Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu

Merkez, piyasaların odaklandığı faiz kararını açıkladı
'Karımın fotoğrafını neden paylaştın' kavgasında yumruklanan gencin beyin ölümü gerçekleşti

Kıskanç kocanın tek yumrukla yere serdiği gençten üzücü haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yol Arkadaşım 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yol Arkadaşım 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Hemşire Mehtap S. kimdir? Yenidoğan Çetesi olayı nedir? 16 nerenin plakası? 16 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? İstanbul İSKİ su kesintisi! 17-18 Ekim Kadıköy, Şile, Beykoz su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 17-18 Ekim Konak, Menemen, Kiraz su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli 17-18 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 15 nerenin plakası? 15 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Danla Bilic attan düşme anı VİEOSU var mı? Rojin otopsi raporu! Rojin'in otopsi raporu çıktı mı? İnci Taneleri CANLI izle! 17 Ekim İnci Taneleri 19. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! 14 nerenin plakası? 14 plaka kodu nereye ait, hangi ilin?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.