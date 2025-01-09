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Elazığ'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Elazığ'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Elazığ-Malatya kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar sis ve buzlanma nedeniyle çarpıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır, kamyon, kamyonet, pikap, hafif ticari araç ve 2 otomobil, sis ve yolda oluşan buzlanma nedeniyle Elazığ- Malatya kara yolunun Hankendi köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada, 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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