Elazığ'da 'zimem defteri' geleneği; mahalle mahalle gezip, borç kapatıyor

ELAZIĞ'da hayırsever iş insanlarının elçi olarak seçtiği İbrahim Kayaoğlu (55), 'zimem (borç) defteri' geleneğini sürdürerek, mahalle mahalle gezip, bakkallardaki veresiye defterlerini kapatıyor.

Osmanlı döneminde ihtiyaç sahibi ailelerin borçlarının ödendiği 'zimem defteri' geleneği, Elazığ'da yaşatılmaya çalışılıyor. Her yıl ramazan ayında mahalle mahalle gezen Fecir Derneği Başkanı İbrahim Kayaoğlu, bakkallardaki veresiye defterlerini kapatıyor. 'Alan el ile veren el, birbirini görmesin' anlayışı ile sürdürülen gelenekte, hayırsever iş insanlarının elçi olarak seçtiği Kayaoğlu, bu işi gönüllü yapıyor.Hayırseverlerin bağışları ile veresiye defterlerini inceleyip, borçları ödediğini belirten İbrahim Kayaoğlu, "Zimem defteri, Osmanlı'dan gelen bir gelenek. Özellikle esnafımıza gidip, ekonomik durumu iyi olmayan, deftere veresiye yazdıran insanların borçları ödeniyor. Bize tevdi edilen emanetleri getirip, esnafımız ile paylaşıp veresiye defterini inceliyoruz. Bazen bakkalın önünden geçmekte bile zorluk çeken insanların borçlarını sıfırlıyoruz" dedi.