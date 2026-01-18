Haberler

Elazığ'da yük treninin çarptığı kişi öldü

Elazığ'da yük treninin çarptığı kişi öldü
Güncelleme:
Elazığ'ın Palu ilçesinde yük treninin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'ın Palu ilçesinde yük treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Yeni Mahalle'deki Tren Garı mevkisindeki demir yolu hattında kimliği henüz belirlenemeyen kişiye yük treni çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde tren çarpan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
