Haberler

Elazığ'da yolcu otobüsünde uyuşturucu bulundu, bir şüpheli tutuklandı

Elazığ'da yolcu otobüsünde uyuşturucu bulundu, bir şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 617 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Elazığ'da yolcu otobüsünde 617 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, Karakoçan ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği desteğiyle arama yapıldı.

Aramada, bir yolcuya ait, buzdolabı kompresör motoruna gizlenmiş 617 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

