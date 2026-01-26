Haberler

Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Güncelleme:
Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ELAZIĞ'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Ataşehir Mahallesi Hacı Saadettin Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 M 0338 plakalı yolcu minibüsü ile 23 AY 636 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

