Elazığ'da yolcu minibüsünün şarampole devrildiği kazada 9 kişi yaralandı

Elazığ-Bingöl kara yolunda kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan yolcu minibüsü şarampole devrildi, 10 kişiden 9'u yaralandı.

Elazığ-Bingöl kara yolunun Yazıkonak beldesi çıkışında, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 K 5206 plakalı yolcu minibüsü, kar yağışının etkisiyle kontrolden çıkarak araziye devrildi.

Kazada, minibüste bulunan 10 kişiden 9'u yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
