Elazığ'da binada çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilendi
Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında, 11 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesindeki bir binanın 3'üncü katında çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilendi.

Bağlar Mahallesi'nde TOKİ konutlarındaki 4 katlı binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Apartmandan kendi imkanlarıyla dışarı çıkan 4 kişi ile itfaiye ekiplerinin kurtardığı 7 kişi dumandan etkilendi.

Ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan 11 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
