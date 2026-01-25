Elazığ'da binada çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilendi
Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında, 11 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Bağlar Mahallesi'nde TOKİ konutlarındaki 4 katlı binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Apartmandan kendi imkanlarıyla dışarı çıkan 4 kişi ile itfaiye ekiplerinin kurtardığı 7 kişi dumandan etkilendi.
Ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan 11 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel