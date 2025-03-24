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Elazığ'da Yağışlar Nedeniyle Düşen Kaya Parçaları Kaldırıldı

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Elazığ'da etkili olan yağışlar sonrası köy yoluna düşen kaya parçaları, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kaldırıldı ve yol güvenli hale getirildi.

Elazığ'da yola düşen kaya parçaları kaldırıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da etkili olan yağışlarla birlikte köy yoluna düşen kaya parçaları, ekipler tarafından kaldırıldı.

Elazığ'da etkili olan yağışlarla birlikte Baskil ilçesine bağlı Hacı Hüseyinler köyü yoluna kaya parçaları düştü. Haber verişmesi üzerine İl Özel İdaresi harekete geçti. Ekipler tarafından düşen kaya parçaları ve malzemeler kaldırılarak, yol yeniden güvenli hale getirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - Güncel
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