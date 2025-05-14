Elazığ'da Yağışlar Dereleri Coşturdu
Elazığ'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, derelerin coşmasına neden oldu. Meteoroloji, Elazığ'da yağışlar konusunda uyarılarda bulundu. Koçharman Köyü'nde coşan dereler, vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Elazığ'da yağışlar dereleri coşturdu
ELAZIĞ - Elazığ'da son günlerde etkili olan yağışlar, dereleri coşturdu.
Meteoroloji 13 Bölge Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı Elazığ'da yağışlar etkili oldu. Son 2 gündür etkili olan sağanak yağışlarla birlikte Koçharman Köyü'nde dereler coştu. Yağışlar sonrası coşan dereler vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.