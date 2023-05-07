Elazığ'da vatandaşın bulduğu ebabil kuşu koruma altına alındı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir vatandaş tarafından bulunan ebabil kuşu, koruma altına alındı.

Elazığ'ın Rızaiye Mahallesinde Taner Yurttaş tarafından ağaçların arasında ebabil kuşu bulundu. Ebabil kuşunu bir kutunun içerisine koyup yem ve su veren Yurttaş, ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kuşu alarak Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürdü. Burada tedavisi yapılacak olan kuşun, sağlığına kavuştuktan sonra tekrardan doğaya bırakılacağı bildirildi.

Ebabil kuşunu bulan Taner Yurttaş, "Nöbet yerime gelirken ağaçların bir ses duydum ve baktığımda ebabil kuşu olduğunu fark ettim. Yaralı olduğunu düşünerek nöbet yerime getirdim. Burada suyunu falan içirdim. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerini arayarak kuşu teslim almalarını rica ettim. Sağ olsunlar kendileri de buraya geldi. Kuşun sağlık durumu buradan bakınca iyi görünüyor. İnsanlar olarak hayvanlara yararlı olmalıyız. Onlar kendilerini dile getiremiyorlar ondan dolayı onlarla ilgilenmemiz gerekiyor" dedi.