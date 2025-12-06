Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 935 gram metamfetamin ele geçirildi. 4 şüpheli tutuklandı.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde sevkiyatı ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine ekipler, ilçede bir tırı durdurdu.
Narkotik köpeğiyle yapılan aramada tırın gizli bölmesine saklanmış 1 kilo 935 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
