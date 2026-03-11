Haberler

Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 83 şüpheli yakalandı, bunlardan 14'ü tutuklandı. Emniyet Müdürlükleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Elazığ'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 83 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda son 1 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda, 83 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

60 şüpheli hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek

Savaş bitiyor mu? Günlerdir esip gürleyen Trump'tan yeni açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, 2026 Dünya Kupası'ndan çekildi

İran, 2026 Dünya Kupası için kararını verdi!
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
Ekranda gördüğüne dayanamayıp resmen delirdi

Gördüğü manzaraya dayanamadı!
Savaştaki Rusya'dan dikkat çeken İstanbul çıkışı

Savaştaki Rusya'dan gündem yaratacak İstanbul çıkışı
İran, 2026 Dünya Kupası'ndan çekildi

İran, 2026 Dünya Kupası için kararını verdi!
Serdal Adalı ilk kez açıkladı: Galatasaray'ın da böyle bir talebi varmış

Galatasaray'dan TFF'ye başvuru! İstedikleri şeyi ilk kez o açıkladı
Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili tanıdık çıktı

Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili tanıdık çıktı