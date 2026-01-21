Haberler

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda 30 kilo 800 gram eroin, 44 gram metamfetamin ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 30 kilo 800 gram eroin, 44 gram metamfetamin, 4 ruhsatsız tabanca, 183 fişek, 2 ruhsatsız tüfek, 2 hassas terazi ile 19 bin 500 avro ve 10 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

