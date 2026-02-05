Haberler

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 802 gram kokain ve binlerce sentetik ecza ile 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının önlenmesine yönelik belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekiplerce 4 ikamet ve 1 araçta yapılan aramada, 6 parça halinde 802 gram kokain, 3 bin 873 sentetik ecza, 2 ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
