Elazığ'da Uçurumdan Yuvarlanan Otomobilde İki Kişi Hayatını Kaybetti

Elazığ'da Uçurumdan Yuvarlanan Otomobilde İki Kişi Hayatını Kaybetti
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Elazığ'ın Palu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında uçurumdan yuvarlanan bir otomobilin sürücüsü ve yanındaki yolcu hayatını kaybederken, bir kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde uçurumdan yuvarlanan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Palu ilçesi Kayahisar köyü yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen otomobil, kontrolden çıkıp uçurumdan yuvarlandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Meydin Özdemir ve Yusuf Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan B.Ö. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Cenazeler ise otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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