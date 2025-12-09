Elazığ'da traktöre çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, traktöre çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 12 AS 794 plakalı otomobil, Tepebağ köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen traktöre çarptı.
Kazada, 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel