Elazığ'da traktör kaza yaptı, sürücü kurtuldu
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Elazığ'ın Baskil ilçesinde bir traktörün şarampole yuvarlanması sonucu sürücü, atlayarak kurtuldu. Kazada traktörde hasar meydana gelirken, sürücü ambulansa alındı.
Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör ters döndü. Sürücü, seyir halindeki traktörden atlayarak kurtuldu.
Olay, Baskil ilçesine bağlı Kızıluşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.M.T. idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak ters döndü. Sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybeden traktörden atlayarak canını kurtardı. Kazada traktörde hasar meydana gelirken, sürücü tedbir amaçlı bölgeye sevk edilen ambulansa alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel