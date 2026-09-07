Elazığ’da trafik kazasında yaralanan polis memuru, yaşamını yitirdi

ELAZIĞ'da trafik kazası geçiren polis memuru Mert Ozan Şindi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan duyuruda, Palu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Mert Ozan Şindi'nin geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandığı, kaldırıldığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde kurtarılamadığı belirtildi. Duyuruda, "İlimiz Palu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Mert Ozan Şindi, trafik kazası sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.

Öte yandan Vali Numan Hatipoğlu, Şimdi'nin ailesini hastanede ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı