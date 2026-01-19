Haberler

Elazığ'da park halindeki tıra çarpan hafif ticari araçtaki çift öldü

Elazığ'da park halindeki tıra çarpan hafif ticari araçtaki çift öldü
Güncelleme:
Elazığ-Malatya kara yolunda hafif ticari aracın park halindeki tıra çarpması sonucu sürücü ve eşi hayatını kaybetti.

Elazığ'da hafif ticari aracın park halindeki tıra çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Ümit Avcı yönetimindeki 23 AAL 500 plakalı hafif ticari araç, Elazığ- Malatya kara yolu Hankendi köyü mevkisinde park halindeki 47 ADV 731 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, hafif ticari araç sürücüsü Ümit Avcı ile araçta bulunan eşi Nurten Avcı'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
