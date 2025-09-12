Haberler

Elazığ'da Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Elazığ'da Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ-Malatya kara yolunda park halindeki tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü O.K. hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da park halindeki tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

O.K. (62) yönetimindeki 34 KDL 252 plakalı hafif ticari araç, Elazığ- Malatya kara yolunun Karaali köyü mevkisinde plakası henüz öğrenilemeyen park halindeki tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü O.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
TFF duyurdu! -30 puanlı takıma bir şok daha

İnanılır gibi değil! -30 puanlı takıma bir şok daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı

Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.