Elazığ'da Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Elazığ-Malatya kara yolunda park halindeki tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü O.K. hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
O.K. (62) yönetimindeki 34 KDL 252 plakalı hafif ticari araç, Elazığ- Malatya kara yolunun Karaali köyü mevkisinde plakası henüz öğrenilemeyen park halindeki tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü O.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel