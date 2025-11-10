Elazığ'da Trafik Kazası: Anne ve Bebeği Hayatını Kaybetti
Elazığ-Malatya kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu anne ve 7 aylık bebeği hayatını kaybetti. Kazada toplamda 5 kişi yaralandı ve cenazeler Bingöl'ün Solhan ilçesinde toprağa verildi.
Elazığ'da otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucunda hayatını kaybeden anne ve 7 aylık bebeğinin cenazeleri, Bingöl'ün Solhan ilçesinde toprağa verildi.
G.B'nin kullandığı 12 ACL 258 plakalı otomobil, Elazığ- Malatya kara yolunun Hankendi köyü mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direği ve ağaçlara çarptı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 1'i bebek, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Songül Tütünen (41) ile bebeği Muaz Tütünen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.???????
Yakınları tarafından alınan anne ve bebeğinin cenazeleri, Solhan ilçesindeki İmam Gazali Camisi'ne getirildi.
Burada kılınan namazın ardından cenazeler, Yeni Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.