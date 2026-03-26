Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Elazığ- Bingöl kara yolu Muratbağı köyü mevkisinde, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri devrildi.

Kazada, araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.