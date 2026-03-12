Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Elazığ'ın Olgunlar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı ve olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olgunlar Mahallesi Dörtyol Kavşağı'nda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 23 DK 505 ve 20 AGA 966 plakalı otomobiller çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk