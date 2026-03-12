Haberler

Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Elazığ'ın Olgunlar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı ve olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Olgunlar Mahallesi Dörtyol Kavşağı'nda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 23 DK 505 ve 20 AGA 966 plakalı otomobiller çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk


