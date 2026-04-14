Elazığ'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Elazığ'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri yaralıları hastanelere taşıdı.
Çaydaçıra Mahallesi Akıncı Caddesi'nde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 23 ACB 812 plakalı kamyonet ile 23 AFS 839 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazanın etkisiyle savrulan otomobil bir sitenin bahçe duvarına çarparak durdu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Şen