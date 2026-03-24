Elazığ'da otomobil ile SUV tipi araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobil ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
O.C'nin kullandığı 23 EU 897 plakalı otomobil, Tepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, S.Y.B. yönetimindeki 23 AGS 658 plakalı SUV tipi araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan SUV tipi araç, park halindeki 23 HT 121 plakalı kamyonete çarparak durabildi.
Kazada, sürücüler ile 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.