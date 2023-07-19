Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı, ortalık kan gölüne döndü: 1 ölü, 34 yaralı

İstanbul'dan Bingöl'e giden yolcu otobüsü, Elazığ'da bir tıra arkadan çarptı. Feci kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi ise yaralandı.

Elazığ'da tır ile çarpışan yolcu otobüsündeki 1 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAN ÇARPTI

Gece saatlerinde Elazığ- Malatya karayolu, Koçharman Köyü yakınlarında İstanbul- Bingöl seferini yapan, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, aynı istikamete seyir halinde olan N.T. idaresindeki tıra arkadan çarptı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Meydana gelen kazada, otobüsteki 1 kişi hayatını kaybederken, 34 kişi de yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni otopsi için morga götürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.