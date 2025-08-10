Elazığ'da Tabanca Temizlerken Yaralandı

Elazığ'da Y.Y., temizlemek istediği tabancasının ateş alması sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, Y.Y. hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor.

ELAZIĞ'da Y.Y., temizlemek istediği tabancasının ateş alması sonucu yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Mustafapaşa Mahallesi Tandırbaşı Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Y.Y., iddiaya göre temizlemek istediği tabancasının ateş alması sonucu yaralandı. Silah sesini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Y.Y., ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Y.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

