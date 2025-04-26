Elazığ'da Su Yılanı Balık Avladı
Elazığ'da Kızılay Mahallesi'ndeki Şorşor deresinde su yılanı, derede balık avlarken görüntülendi. Yılan, bir süre balığın peşinden koştuktan sonra yeşillikler arasına girerek gözden kayboldu.
Elazığ'da su yılanı balık avlarken görüntülendi
ELAZIĞ - Elazığ'da, su yılanı derede balık avlarken görüntülendi.
Kızılay Mahallesi'nde bulunan Şorşor deresinde su yılanı görüntülendi. Derede kıvrılarak ilerleyen su yılanı, önüne aldığı balığı avlamaya çalıştı bir süre balığın peşinden koşan yılan, daha sonra yeşillikler arasına girerek gözden kayboldu.