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Elazığ'da son 25 günde haklarında arama kararı bulunan 109 hükümlü yakalandı

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Elazığ'da son 25 günde haklarında arama kararı bulunan 109 hükümlü yakalandı
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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonlarda son 25 günde, haklarında arama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 109 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda ruhsatsız silah taşıdığı belirlenen 43 kişiye de adli işlem yapıldı.

Elazığ'da son 25 günde firari 109 hükümlü yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerince kent genelinde operasyonlar gerçekleştirildi.

Çalışmalarda, haklarında arama kararı bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 109 kişi yakalandı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Ayrıca, güvenlik uygulamaları ve operasyonlarda ruhsatsız silah taşıdığı belirlenen 43 kişi hakkında da adli işlem yapıldı.

Aramalarda ruhsatsız tabanca ve 261 fişek, 18 ruhsatsız tüfek ve 8 kartuş ele geçirildi.

Kaynak: AA
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