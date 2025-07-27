Elazığ'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı, 11 Gözaltı

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. 11 kişi gözaltına alındığı kavga, cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Karakoçan ilçesi Kırkpınar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2'si silahla, 4 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kavgaya karıştığı belirlenen 11 kişiyi gözaltına aldı.

Cep telefonuyla görüntülenen kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,